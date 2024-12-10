Necmettin Erbakan Üniversitesinden Uluslararasılaşma Yolunda Büyük Adımlar

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız ve NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, çeşitli akademik temaslarda bulunmak üzere katıldığı Amerika Kıtası'nın en büyüğü, dünya kitap fuarları içerisinde 4. sırada yer alan "Guadalajara Uluslararası Kitap Fuarı” sonrası, NEÜ Uluslararasılaşma Stratejisi hedefleri doğrultusunda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Meksika programı kapsamında ilk olarak Meksika'nın önde gelen eğitim ve yönetim kurumlarından biri olan Meksika Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü (Instituto Nacional de Administración Pública / INAP) Başkanı Dr. Luis Miguel Martinez Anzures'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette NEÜ ile Meksika Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü arasında Erasmus+ KA171 Programı çerçevesinde, öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak projeler ve eğitim programları gibi çeşitli iş birliği olanakları ele alındı. Görüşmelerin ardından iki kurum arasında akademik ve idari iş birliğini güçlendirmek amacıyla "İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'dan İadeiziyaret

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Guadalajara Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Milli Standında yerini alan NEU PRESS'i ziyaret eden Meksika Büyükelçisi Murat Selim Esenli'ye iadeiziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Büyükelçi Murat Selim Esenli arasında birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'ne Ziyaret

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyet ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Meksika Program Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret ederek TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin'le görüştü.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu daha sonrasında Yunus Emre Enstitüsü Meksika Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Müdürü Salih Gültekin ile bir araya geldi.

Akademik İş Birliği Olanakları Görüşüldü

NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız ve NEU Press Müdürü Dr. Fatih Kaleci, akademik iş birliği olanaklarını görüşmek ve değerlendirmek üzere ziyaretlerde bulundu. Prof. Dr. Fırat Yaldız ve Dr. Fatih Kaleci, Meksika'da bulunan Universidad Panamericana Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Liza Monroy, Universidad Autónoma de México (UAM) Dış Akademik İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Gustavo Pacheco ve El Colegio de Mexico (COLMEX) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Ana Covarrubias ile bir araya geldiler. Görüşmeler sonucunda birçok konuda mutabık kalındı.

(Sibel Elmas)