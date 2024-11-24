Pazarcı: Vatanımızın her karış toprağını öğretmenlerimiz şekillendirmektedir

Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, vatanımızın her karış toprağını öğretmenlerimizin şekillendirdiğini söyledi.

Özgür Pazarcı mesajının devamında ülkemizin geleceğini öğretmenlerin inşa ettiğine dikkat çekerek,

"Vatanımızın her karış toprağı, öncelikle vefakâr, cefakâr öğretmenlerimizle şekillenmektedir. Evlatlarımız, anne ve babalarından ayrıldıktan sonra ilk olarak öğretmenleriyle karşılaşmaktadır ve o öğretmenler, bu ülkenin geleceğini sonsuza kadar inşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasında öğretmenlerimizin çok kutsal bir görevi vardır. Ülkemizin kalmasındaki başarısı da hiç şüphesiz çok büyüktür. Kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleği, gücünü sevgiden almaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde etkin olan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyorum” dedi.