Rektör Yılmaz: Milletimiz teröre karşı dimdik duracaktır

Selçuk Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz başkanlığında toplandı. Ankara’da düzenlenen terör saldırısını lanetleyen Prof. Dr. Yılmaz, Türk milletinin terör karşısında dimdik durduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, senato toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinerek saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı. Bu menfur saldırı, bizlere terörün acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki milletimiz, her zaman olduğu gibi bu zor günleri de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacak; terörün karanlık yüzü karşısında dimdik duracaktır” ifadelerine yer verdi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Selçuk Üniversitesi olarak vatanın birliği ve bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı duruşlarının tavizsiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

(Sibel Elmas)