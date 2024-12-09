Sergi Bildirisi : “Küresel soykırımın adı; GAZZE’’

Dünya, çatışmalarla dolu bir tarih yaşadı ve bu tarihte birçok insan, yalnızca kendi topraklarında değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanında da büyük acılar çekti. Bu sergi, bu acıların ve adaletsizliklerin yaşandığı yerlere ışık tutma amaçlı bir başkaldırı niteliğindedir. “Küresel Soykırımın Adı; Gazze“ teması altında bir araya getirilen 44 exlibris çalışması, Gazze’deki derin acıları, sarsılmaz direnişi ve insanlığın unutulmaması gereken yüzünü çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.

Exlibrisler, sadece kitap sahiplerinin isimlerini belirten işaretler değil, aynı zamanda kendimize ait olan hikayeleri, kimlikleri ve mücadeleleri ifade eden güçlü sanat eserleridir. Her bir çalışma, yalnızca bir sanat eserinin ötesinde, haykıran bir ses, bir bellek ve bir çağrıdır. Gazze'nin yaşadığı trajedi, sanatın diliyle ve biçimiyle ifade edilerek, insanlığın ortak hafızasına kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu sergi, özünde Gazze'nin yalnızca coğrafi bir yer olmanın ötesindeki derin gerçekliğini yansıtmaktadır; burada, insanlık durumu üzerine düşünmeyi teşvik eden bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.

Pablo Picasso'nun "Guernica" eseri, savaşların ve soykırımların yıkıcılığını, insanlığın yaşadığı trajediyi en etkili biçimde ifade eden eserlerden biridir. Guernica, yalnızca İspanya içerisindeki bir trajediyi değil, savaşın evrensel yüzünü simgelemektedir. Bu eser, bizlere sanatın gücünün sınır tanımadığını, acıların hikayesini anlatmada ne denli etkili olabileceğini göstermektedir. Sigorta altındaki bu muazzam yapı, karanlık bir karamsarlığı ve aynı zamanda direnişin ifadesini barındırarak, izleyicilere derin bir düşünsel yolculuk sunmaktadır.

Bu sergide, Picasso'nun Guernica'sının ruhunu hissederek, Gazze halkının yaşadığı trajediye bir ayna tutmayı amaçlıyoruz. Her bir exlibris çalışması, bu trajedinin duygusal yükünü taşırken, aynı zamanda direnme ve hayatta kalma iradesini de yansıtmak zorundadır. Sanatçılar olarak bizlerin sorumluluğu, bu hikayeleri sanat aracılığıyla gündeme taşımak ve insanlık adına bir farkındalık yaratmaktır.

Serginin temel amacı, katılımcıları Gazze'nin acı gerçekleriyle yüzleştirmek ve bu mesele üzerinden global bir tartışma başlatmaktır. Savaşların yıkıcılığı, mülteci dramı ve hayatları altüst eden haksızlıklar, dünyanın dört bir yanında hissedilen evrensel bir acıdır. Bu noktada, sanatın gücünün ve etkisinin, bu adaletsizliklere karşı bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz. Bu sergi, yalnızca bir görsellik sunmakla kalmayacak; aynı zamanda toplumları düşündürmeyi, sorgulatmayı ve harekete geçirmeyi hedefleyecektir.

Sergi boyunca oluşturulacak atmosfer, seyirciyi harekete geçirecek bir duygusal bağ kurmayı amaçlamaktadır. Her bir exlibris çalışması, Gazze'nin sesi olacaktır; zulmün, kayıpların ve direnişin simgesi olarak karşımıza çıkacaktır. İzleyicilerin duygusal ve düşünsel bir yolculuğa çıkması, sergi deneyiminin temel hedeflerinden biridir.

Sergideki tüm eserlerin yerleşimi, izleyicinin deneyimlemesini umduğu estetik bir duyguyla derin düşüncelere dalmasını sağlamak üzere titizlikle tasarlanmıştır. Her bir exlibris, hem görsel bir anlatım sunarken hem de izleyicide derin bir etki bırakmayı amaçlamaktadır. Görsel düzenleme, eserlerin temaları etrafında dönerken, izleyiciyi bu temalar üzerinde düşündürmeye yönlendirmek için belirli bir akış ve ritim yaratılacaktır.

Eserlerin yerleştirildiği alanın tasarımı, ziyaretçilerin duygusal yanıtlarını tetiklemek ve anlam katmanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak için özel olarak düzenlenmiştir. Her bir çalışmanın arkasındaki hikaye, sanatçının empatik bakış açısını yansıtan derin bir anlatı sunmaktadır. Böylece ziyaretçiler, eserleri sadece izlemekle kalmayacak, aynı zamanda onların duygusal derinliklerine inerek Gazze'nin yaşadığı gerçekleri hissetme fırsatı bulacaklardır.

Unutmayalım ki, sanat; yalnızca bir izleme deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal değişim için bir harekete dönüştürücü güç olabilir. Burada, her birey, bu yolculuğun bir parçasıdır. Hep birlikte, iyi dileklerimizi ve ortak umutlarımızı yeniden tazeliyoruz. Gazze'nin sesi, bu sergi aracılığıyla yankılanırken, bizler de bu yankıyı duyup paylaşacağız.

Bu özel sergide bize katılın; seslerimizi birleştirelim, hikayelerimizi paylaşalım ve birlikte umudun temellerini yeniden inşa edelim.

SERGİ BİLGİLERİ

"KÜRESEL SOYKIRIMIN ADI; GAZZE”

Mustafa DİĞLER Kişisel Ekslibris Sergisi

Yer: Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fuaye Alanı

Tarih: 10.12.2024 – 20.12.2024

Saat:14:00