2025 Asgari ücrette son karar Erdoğan’dan! Masada 2 farklı rakam

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken Bakan Işıkhan rakamın perşembe ya da cuma günü açıklanacağını duyurdu. TÜRK-İŞ’in 29 bin 583 TL talebi işverene fazla gelirken pazarlıkta ise rakamı yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Zam pazarlığında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceği ve zam oranının yüzde 45’lere kadar çıkabileceği ifade ediliyor. İşte masadaki 2 farklı rakam...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ Beştepe'de dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği soruya yanıt verdi. Asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA İlk 3 toplantıda rakam konuşulmaması üzerine bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini açıklayan TÜRK-İŞ, yüzde 45'lik zamma ilave olarak yüzde 20 refah payı istemiş ve asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu duyurmuştu. SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK TÜRK-İŞ'in talebi işveren tarafından çok da olumlu karşılanmazken pazarlık masasında ise rakamı yukarı taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması beklenirken son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın işçinin zam talebini kısmen de olsa yerine getirmek için zam oranını yüzde 45'ler seviyesine çıkarabileceği kulislerde de yüksek sesle dillendiriliyor. İŞTE MASADAKİ 2 FARKLI SENARYO Zam oranının yüzde 40 olması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, Erdoğan'ın hamlesiyle yüzde 45'ler seviyesine çıkarılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!