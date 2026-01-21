GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Altının gramı 6 bin 790 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 28 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 619 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,6 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 28 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle 4 bin 888,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, dünkü kapanışın yüzde 2,7 üzerinde 4 bin 884 dolarda seyrediyor.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından Japonya'da tahvil piyasasında görülen satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Takaiçi'nin harcamaları artıracağına ve bunun ülkenin mali istikrarının sürdürülbilirliğine dair soru işaretlerini artırması yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

