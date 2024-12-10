Asgari ücret maratonu başlıyor: Taraflar ilk kez masaya oturacak!

Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum.“ dedi. İşçi konfederasyonlarından yapılan ortak açıklamada ise “Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir geçimi sağlamalıdır.“ denildi.

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.

Asgari ücret zam maratonu bugün itibarıyla başlıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum." dedi.

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Enflasyon artışını ücret gelirlerinde gören yaklaşım kabul edilemez. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür." denildi.

Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan geçim şartları yaklaşımına uyulması ve ulusal düzeyde tek olarak belirlenmesi gerektiğini vurgu yapıldı.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA?

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

MUHALEFETİN BEKLENTİLERİ

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

PİYASAYA FİYAT ŞİŞİRME UYARISI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini gördüklerini söyledi. Bolat, "Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi