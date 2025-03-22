Ödeme takvimi Mart 2025: Mazot Gübre Desteği ne zaman yatacak 2025?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiye yönelik geliştirilen Mazot ve Gübre Desteği, Temel Destek Ödemesi olarak değiştirildi. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacağı Şubat ayının girilmesiyle beraber çiftçilerin yoğunlaştığı konulardan biri oldu.

Çiftçilere temel destek ödeme tarihi, vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor.

Geçen sene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin lira 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına yatıracaklarını belirtmişti.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Şubat tarihinde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin önemki açıklamalar yaptı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.,

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hububat Desteği kapsamında 1 milyar 997 milyon 350 bin TL,

Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 94 milyon 29 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 72 milyon 943 bin TL.

Hububat desteği; Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon, Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecektir. Temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.,

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi