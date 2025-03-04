Rapor parası ne zaman yatar? 2025 rapor parası

Rapor parasının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Hastalık, iş kazası, doğum gibi birçok sebeplerle sigortalı çalışanlara devlet tarafından rapor parası ödenir. Bu nedenle çalışan vatandaşların gündeminde rapor parasını ne zaman yatacağı vardır.

Rapor parası ne zaman yatar sorusuna cevap aranıyor. SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin kaza veya bir iş hastalığına uğraması sonucunda doktordan sağlık raporu alma haklarına sahiplerdir. Raporlar hızlı bir şekilde işverene teslim edilmesi önemlidir aksi halde rapor üç gün geçtiği zaman geçersiz sayılır. Doktordan rapor alındıktan sonra SGK'ya ya da alo 170'e bu durumu bildirmek gereklidir. SGK raporu inceledikten hemen sonra onay verir. Raporun onaylanmasında ise e-Devlet üzerinden tanımlı banka hesabına iş göremezlik ödemesi olarak yatar. RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Geçici iş göremezlik ödemesi için sigortalının durumunu bildiren doktor raporuyla birlikte SGK'ya başvuru yapar. Başvuru sonucu edep üzerinden takip edilebilir Gereken şartlar sağlandığı zaman başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde geçici iş göremezlik ödemesi PTT üzerinden yapılır Yani rapor parası ücretinin hesaba yatırılması ile birlikte iki ay içerisinde alınmalıdır. RAPOR PARASI SORGULAMA

Rapor parası e-Devlet üzerinden de kolaylıkla öğreniliyor. Bunun için e-Devlet e giriş yapıp arama çubuğuna "Sosyal Güvenil Kurumu" yazılır. Bu butona tıkladıktan sonra "4A/4 İş Görmezlik Ödemesi" seçeneği karşımıza çıkar. Bu alana giriş yapıldıktan sonra iş göremezlik ödemesi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. RAPOR PARASI HANGİ DURUMLARDA ÖDENMEZ?

Elinizde iş görmezlik raporu bulunsa da bu SGK'dan ödeme alınabileceği anlamına gelmez. Yani belli başlı şartları sağlayan personeller aşağıdaki bahsi geçen durumlarda rapor parası almayabilir: Personel sigortalı çalışmıyorsa,

SGK'ya bağlı bir iş yeri olmaması halinde

Rapor süresinin iki günden kısa olması halinde

Rapor alınan tarihten öncesinde en az 90 gün primin olmaması halinde,

Doktor raporunun geçersiz olması ya da eksik bilgiler içermesi halinde ödeme yapılmayabilir. Kaynak: Haber Merkezi

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