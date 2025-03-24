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SGK Ödeme Takvimini Açıkladı: Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? Ödemeler Ne Zaman Tamamlanacak?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
SGK Ödeme Takvimini Açıkladı: Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? Ödemeler Ne Zaman Tamamlanacak?

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti. Zamlı bayram ikramiyesinin Meclis'ten geçmesi ertelenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevcut ödeme takvimini duyurdu.

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihleri, maaş günlerine göre belirlendi.

Bayram İkramiyeleri Hangi Gün Yatacak?

SGK tarafından açıklanan takvime göre ödemeler şu şekilde yapılacak:

  • SSK emeklileri:

    • Maaş günü 17, 18, 19 Mart olanlar → 24 Mart 2025

    • Maaş günü 20, 21, 22 Mart olanlar → 25 Mart 2025

    • Maaş günü 23, 24, 25, 26 Mart olanlar → 26 Mart 2025

  • Bağ-Kur emeklileri:

    • Tüm Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına 27 Mart 2025'te yatırılacak.

  • Emekli Sandığı emeklileri:

    • Maaş ödemesi Nisan ayında olanlara, ikramiyeleri maaşlarıyla birlikte 28 Mart 2025'te ödenecek.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Meclis'te görüşülen bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye çıkarılması yönündeki teklif henüz yasalaşmadı. Bu nedenle, Ramazan Bayramı için emeklilere ilk etapta 3 bin TL ödeme yapılacak.

Ancak, yasa teklifinin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması halinde 1.000 TL'lik fark ödemesi daha sonra hesaplara yatırılacak.

Ödemeler Ne Zaman Tamamlanacak?

SGK'nın belirlediği takvime göre, tüm emekliler bayramdan önce ikramiyelerini almış olacak. Gelişmeleri yakından takip eden emekliler, ek fark ödemeleri için TBMM'deki yasa sürecini beklemeye devam ediyor.

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