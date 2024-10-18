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TOKİ indirim kampanyasında son gün

TOKİ indirim kampanyasında son gün
2023 Temmuz öncesinde TOKİ’den ev ve iş yeri satın almış olanlara yönelik yüzde 25’lik indirim kampanyası bugün sona eriyor.

2023 Temmuz öncesinde TOKİ'den ev ve iş yeri satın almış olanlara yönelik yüzde 25'lik indirim kampanyası bugün sona erecek.

Kampanyada kısmi ödeme imkanı
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Son başvuru bugün
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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