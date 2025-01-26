GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

1,5 milyon TL değerinde 243 tarihi eser ele geçirildi

1,5 milyon TL değerinde 243 tarihi eser ele geçirildi
Ankara ve İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser oldukları değerlendirilen 243 obje ele geçirildi. Ürünlerin ortalama piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yaklaşık 6 ay boyunca süren çalışma sonucu, Altındağ'daki bir iş yerinde 2 kişinin internet üzerinden mezat yaptıklarını tespit etti.

Bu mezatlarda, yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda etnografik nitelikte olabileceği değerlendirilen tarihi eserleri sattıkları belirlenen şüphelilerin, bahse konu tarihi eserlerin tescile tabi olduğu değerlendirildi.

"Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik" kapsamında ruhsatlarının olmadığı anlaşılan şüphelilerin, suç işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine Ankara'da 10, İstanbul'da 2 olmak üzere 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulanırken operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 243 obje ele geçirildi.

Piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi

Ele geçirilen objeler arasında, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait, yaklaşık 200 yıllık kapıkulu sipahilerin kullandığı bir adet çakmaklı piştov silah, 1918'de Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine gönderilen berat-ı şerif, Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarı gösteren askerlere verilen İstiklal Madalyası, Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen 4 adet mecidiye nişanı, yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan kılıç, kama, kını ve yatağan yer aldı.

Ayrıca ele geçirilenler arasında Osmanlı sarayındaki mutfakta kullanılan 19. ve 20. yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877'de hat sanatıyla yapılan besmele yazılı ahşap levha, orta kısmında "Yedi Uyuyanlar"ın isimlerinin yazılı olduğu, kelimeişehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş hat levha, 1911 tarihli, üzerinde Allah'ın isimleri ve Dört Halife'nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camisi betimlenen bez levha da bulunuyor.

Ortalama piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin, esas değerlemeleri Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER