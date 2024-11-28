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Aile cinayeti! Annesini darbederek öldürdü

Aile cinayeti! Annesini darbederek öldürdü
Beyoğlu’nda bir kişi annesini darbetti. Daha sonra polisi arayan şüpheli ’Annem evde hareketsiz yatıyor’ ihbarında bulundu. Yapılan incelemede 79 yaşındaki M.S.’nin öldüğü belirlendi; oğlu E. İ. ise, “Kasten öldürme“ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki evde Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. (57) polisi arayarak annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ ELİNDEKİ ŞİŞLİKTEN TESPİT ETTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. E.İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli E.İ. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

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