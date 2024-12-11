Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu: 1 ölü 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile fertleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Taş (31) yaşamını yitirirken, ağabeyi Mevlüt Taş (32) ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş'a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Mevlüt Taş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Abdullah Taş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.
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