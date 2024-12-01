Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla öldürdü
Kırıkkale’de Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü husumetlisi Mehmet Tektaş’ı (51) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç., Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2158'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Tektaş'ı 71 ACL 338 plakalı motosikletiyle seyir halinde gördü.
Mehmet Ç., yanında bulunan tabanca ile motosikletiyle hareket halinde olan Mehmet Teştaş'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Mehmet Tektaş, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Tektaş'ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Tektaş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç., Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tarafların tehdit suçundan mahkemelik oldukları öğrenildi.
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