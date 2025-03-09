Bakanlık Duyurdu: Kirayı elden alan yandı! Cezası 20 milyon lira

Maliye, elden kira alanlara yönelik denetimleri artırdı. Vergiden kaçmak için kirada usulsüzlük yapanlara 20 milyon liraya kadar ceza kesiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücade kapsamında kira denetimlerini hızlandırdı.

Kirada yüzde 25 sınırının kalkması ile birlikte bazı fırsatçı ev sahipleri harekete geçti. Fahiş zam yapmaya çalışan ev sahiplerine yönelik şikayetler arttı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla ilgili şikâyetlerin gelmeye başladığı belirtildi.

Bazı ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için kontrat yapmak istemediği, evi boş gösterdiği ya da mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalan kısmını banka yoluyla almak istediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Maliye, kira denetimlerini sıkılaştırdı. Maliye ekipleri, evini boş gösteren, kontrat yapmaktan kaçan ya da eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerine ceza kesecek.

KİRACI DA CEZA ALACAK

Bakanlık, kirada cezaları artıran düzenlemeyi Ekim 2024'ye resmen devreye aldı.

Ayrıca bu düzenleme ile konut kiralarında da hem kiracı hem de ev sahibinde ceza uygulamasına geçildi.

Buna göre iş yeri kiralarında bütün tutarların ve konut kiralarında 500 lira üzerinin bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi gerekiyor.

20 MİLYON LİRA CEZA GELEBİLİR

Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde 20 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi