Bakanlık koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun isim önerisini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, havalimanında bulunan yavru gorile isim arandığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun “Bence ismin Umut olsun“ ifadelerinin yer aldığı mektubu paylaştı. Paylaşımda, “Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki: bence ismi Umut olsun“ ifadeleri yer aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yavru gorilin ismi için yaptığı çağrıya yanıt verdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun 'Bence ismin Umut olsun' ifadelerine yer verdiği mektubu paylaşıldı.
Koruyucu ailesiyle yaşayan çocuk, yazdığı mektupta, "Sevgili Tarım ve Orman Bakanlığı, korumanız altındaki yavru gorile isim aradığınızı duydum ve çok heyecanlandım. Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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