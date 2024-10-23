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Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS için Rusya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS için Rusya’ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’a gitti. Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Küresel ekonominin yüzde 25'ini kapsayan BRICS grubunun 16'ncı Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Başkenti Kazan'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere, çalışmalarını sürdürdüğü Başkent Ankara'dan Tataristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.

Erdoğan-Putin görüşmesi bekleniyor
Erdoğan, BRICS'e üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak. Zirve çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacak.

O isimler arasında, ev sahibi Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, yapacağı görüşmelerde hem BRICS ile hem de katılımcı ülkelerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair atılacak adımları konuşacak.

Ayrıca işgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da vurgu yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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