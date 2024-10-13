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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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