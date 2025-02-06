GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri, afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çekim yaptı.

Asrın felaketinin ikinci yılı 

Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.

Afette yıkılan veya ağır hasar alan binaların bulunduğu bölgede, depremin ikinci yılında enkazın kaldırıldığı, bazı alanlarda binaların yükseldiği görülüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Adıyaman'da depremin hemen ardından Atatürk Bulvarı'nda ve Saat Kulesi'nde çekilen görüntüler ile aradan geçen iki yılda bölgede yükselen binalar ve çalışma yapılan alanların kayıtları yer alıyor.

​​​​​​​Malatya'da da depremin hemen ardından görüntülenen bazı noktalar, afetin ikinci yılında aynı açıdan yeniden çekildi.

Kent merkezinde çekilen görüntülerde, depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen Yeni Cami ve kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı'nın şimdiki hali yer alıyor.

Kent merkezinde Emeksiz ve İnönü caddelerinin çevresindeki binaların depremden sonra enkaza dönüşmesi, sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılmış hali ve son durumu da görüntülendi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER