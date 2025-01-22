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Eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen Bolu yangınında hayatını kaybetti!

Eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen Bolu yangınında hayatını kaybetti!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen ile eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi. Nedim Türkmen'in diğer kızı Pelin Türkmen'in (28) ise Kartalkaya'da olmadığı belirtildi.

Türkmen, 2009'da Orduspor Kulübü başkanlığa seçilmiş, göreve geldikten 2 yıl sonra ise takımı Süper Lig'e çıkarmıştı.

Kaynak: DHA

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