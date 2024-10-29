Hafriyat kamyonu alev alev yandı

Yangın, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Kamyondan çıkan dumanı fark etmeyen kamyon şoförü, aracın emniyet desteğine dikkat çekti.
Kısa sürede büyüyen alevler kupanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonun yaralanmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA