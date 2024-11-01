Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu sıcaklık değerlerinin Ankara'da 15, İstanbul'da 16, Adana'da 25, Diyarbakır'da 15, İzmir'de 23, Samsun'da 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
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