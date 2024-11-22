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İnsan saçından 200 kat daha ince spagetti üretildi

İnsan saçından 200 kat daha ince spagetti üretildi
Bilim insanları, insan saçından 200 kat daha ince bir spagetti türü geliştirdi.

University College London'dan (UCL) araştırmacılar, insan saçından 200 kat daha ince, yenilemeyen fakat tıp ve endüstride çığır açabilecek bir spagetti türü geliştirdi. Bu spagetti, bitkilerin glikoz depolamak için kullandığı nişastadan üretiliyor. Araştırmacılar çevre dostu bir yöntem geliştirerek doğrudan undan nanofiber ürettiler.

Araştırmacılardan Dr. Adam Clancy, "Normal spagetti, su ve un karışımının metal deliklerden geçirilmesiyle üretilir. Biz de benzer bir yöntem kullandık ancak karışımı elektrik yüküyle çekerek nanofiber formunda spagetti elde ettik” dedi.

Araştırmacıların, bu spagettiyi ‘elektrospinning' adı verilen bir teknikle ürettiği belirtildi. Bu yöntemde un ve sıvı karışımı, iğne uçlarından elektrik yükü yardımıyla çekilerek 372 nanometre çapında lifler oluşturuldu.

Profesör Gareth Williams, "Bu nanofiberler, gözenekli yapıları sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek bandajlar veya hücrelerin kendilerini desteklemek için oluşturduğu protein ağını taklit eden doku yenileme iskeletleri olarak kullanılabilir" dedi.

Bu spagetti türünün yenilebilir olmadığı, pişirilmesi halinde bir saniyeden kısa sürede eriyeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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