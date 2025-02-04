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İŞKUR gençlik programı başvuru ekranı | İŞKUR Üniversite programına başvuru şartları neler? İŞKUR Üniversite programı başvuruları ne zaman?

İŞKUR gençlik programı başvuru ekranı | İŞKUR Üniversite programına başvuru şartları neler? İŞKUR Üniversite programı başvuruları ne zaman?
Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı başlattı.
 
İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
 
İŞKUR Üniversite Programına başvurmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar:
 
1. İŞKUR Üniversite Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak.
 
2. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler yararlanabilecek.
 
3. Günlük 1.083 TL'lik ödeme yapılarak, programa ayda 5 gün katılacak öğrencilere 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek verilecek.
 
4. Sigorta primleri karşılanacak.
 
5. Programa bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca 1 milyon üniversiteli öğrencisinin katılması planlanıyor.
 
6. Kampüs ve üniversiteler gibi çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla beraber öğrenciler iş arama, finansal okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alma imkânı olacak.
 
İŞKUR Üniversite programı başvuruları ne zaman?
 
İŞKUR Üniversitesi Programı'na başvurmak isteyen öğrenciler, belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde bu programdan yararlanabilirler. 
 
Ancak, başvuru tarihleri henüz duyurulmamıştır. Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İŞKUR #İŞKUR başvuru ekranı

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