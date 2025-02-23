İstanbul’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Megakent İstanbul’da kış şartları etkisini göstermeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği’nden resmi bir açıklama geldi mi?
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy ve Sarıyer gibi ilçelerde kar yağışı etkisini hissettirirken, Anadolu Yakası'nda da soğuk hava hakim. İstanbul'un bazı bölgelerinde buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi?
İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, olası bir kar tatili hakkında Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları bekliyor. Trafik yoğunluğunun arttığı sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle okulların tatil edilmesi ihtimali göz önünde bulunduruluyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü İstanbul'da Kar Tatili Var Mı?
İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve don etkili olmaya devam ediyor. Ancak, şu ana kadar İstanbul Valiliği veya ilgili kurumlardan okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Son gelişmeler için yetkililerin duyuruları takip ediliyor.
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