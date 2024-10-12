Karaman İmam Hatip Lisesi 1984 mezunları 40 yıllık dostluğu kutladı
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Karaman İmam Hatip Lisesi'nin 1984 mezunları, Konya Olimpiyat Parkı'nda yıllık buluşmalarını gerçekleştirdi. Tam 40 yıl önce mezun olan bu vefalı dostlar, bir araya gelerek hasret giderdi. Yıllardır birbirlerini bırakmayan ve kardeş gibi birbirlerine sahip çıkan mezunlar, bu güçlü birliktelikleriyle dikkat çekiyor.
Toplantıya Karaman, Konya ve çevre illerden gelen mezunlar katılırken, hem mutluluklarını hem de hüzünlerini paylaşmaya devam eden bu dostlar, diğer okul mezunlarına örnek olacak bir dayanışma sergiliyor. Mezunlardan biri, "40 yıldır hiçbirimiz kopmadık, her zorlukta ve güzel günde birlikte olduk, bu dostluk ömür boyu sürecek" dedi.
Bu özel buluşma, yalnızca eski okul anılarını canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda mezunlar arasındaki sarsılmaz bağların da bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
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