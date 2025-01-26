Kartalkaya’daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili tutuklandı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.
Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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