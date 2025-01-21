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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 yaralı

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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde  saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

10 ÖLÜ 32 YARALI

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yerikaya, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahaleye devam edilmekte olduğunu dile getirdi.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Yangının restorandan başladığını ilk tespitlerden gördüklerini belirterek, "Restoran 4. katta ve yangının oradan başlayıp üst katlara gittiği yönünde ilk tespitler." diye konuştu.

YÜZDE 90 DOLULUK! 

Bolu Valiliği yangın ihbarının saat 03.27'de geldiğini, İhbarla birlikte çok sayıda itfaiye, ambulansın bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Alevlere müdahale eden ekipler arama kurtarma çalışmasını da hızlı bir şekilde yaptı. 

Kaynak: AA

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