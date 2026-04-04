Konya dahil 10 ilde “change’’ araç operasyonu: 8 tutuklama

Ankara merkezli 10 ilde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 14 araca change işlemi yaptığı tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından getirilen araçların motor ve şase numaralarını silerek; tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı araçların motor/şase numaralarını bu araçlara yersiz şekilde yerleştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlendi.

Ankara Emniyeti ve Emniyet Kriminal Başkanlığının işbirliğiyle ortak uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 14 araca change işlemi yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen 14 araçtan 8'inin yurt dışından giriş yaptığı, ancak çıkış kaydı bulunmadığı saptandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen uzun süreli takip ve teknik analizler sonucu, change işlemi yapan 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon planlandı.
Ankara merkezli; İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Rize, Hatay ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında; "Resmi Belgede Sahtecilik", "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet", "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından işlem gören 28 şüpheliden 8'i tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

