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Oğlunu öldürüp eşini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Oğlunu öldürüp eşini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlu Hasan Ünal’ı (43) öldürüp, eşi Saniye Ünal’ı (64) ağır yaralayan Hüseyin Ünal (74) tutuklandı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal ile oğlu Hasan Ünal, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a, daha sonra eşi Saniye Ünal'a ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ünal, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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