Otomobille motosiklet çarpıştı; Komiser yardımcısı ağır yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi'nin kesişmesinde meydana geldi. Musa C.'nin (57) kullandığı 55 ACK 977 plakalı otomobil ile Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Burak U.'nun motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan komiser yardımcısı, sağlık ekipleri tarafından özel bir tedavi birimine kaldırıldı. Tedaviye alınan Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA