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Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında?

Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında?
2006 Miss Turkye Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti’de AR-GE Başkan yardımcılığı görevine devam ediyor. 41 yaşında Seda Sarıbaş hayatı, siyasi kariyeri merak edilenler arasında.

AK Parti AR-GE Birimi başkan yardımcısı olarak yeniden atanan Seda Sarıbaş, 2006 yılında Türkiye Güzeli seçilmesi nedeniyle yeniden gündeme geldi. 

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?
8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Seda Sarıbaş, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünü bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji dalında yüksek lisans yaptı. 

2006 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen ünlü isim, aynı yıl Sedat Sarıbaş ile evlenerek Aydın'a yerleşti. Bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Halen akaryakıt ve enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde üst düzey yöneticilik yapmaktadır. 

Siyasi hayatına, 2014-2018 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlenerek başladı. 

2015-2016 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2016-18 yılları arasında Başkanlık yaptı. 

2021-2023 yılları arasında AK Parti MKYK üyesi oldu. 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili oldu. 

2021 yılından bu yana AK Parti Genel Merkez Ar-Ge görevini sürdürüyor. 

İyi derecede İngilizce bilen Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir. 

SEDA SARIBAŞ KAÇ YAŞINDA?
1984 doğumlu siyasetçi 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

SEDA SARIBAŞ NE ZAMAN TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ?
2006 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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