Silahlı kavgada 2 kuzeni öldüren şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da, silahlı kavgada öldürülen kuzenler Cevat Oğuz (39) ve Muzaffer Oğuz’un (49) cinayet şüphelisi olduğu belirlenen R.M., tutuklandı.
Olay, 29 Eylül'de, Lice ilçesi kırsal Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzenlerin cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmada 'Kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli R.M., Lice Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından belirlenen adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. R.M.'nin adresindeki aramalarda 1 tabanca, 3 tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. R.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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