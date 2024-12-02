Telefonda dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Bahçelievler’de Z.G.’ye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını kuyumcuya götürerek bozduran ve 710 bin lirayı kendi banka hesaplarına gönderen 2 şüpheli yakalandı.Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Bahçelievler'de 25 Kasım Pazartesi günü meydana geldi. Polise başvuran Z.G. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Z.G., arayan şüphelilerin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, yakında evde bulunan ziynet eşyalarını da almaya gelecekleri yalanını söylediklerini belirtti. Onlara inandığını anlatan Z.G. evdeki altınları kızına vererek kuyumcuda 710 bin lira karşılığında bozdurduğunu ardından da kendisine verilen banka hesabına havale ettiğini söylediği öğrenildi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, paranın havale edildiği banka hesabının izini sürerek şüphelilerden ikisinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Engin Ö.(25) ile Serhat K.(19) Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Engin Ö.'nün 4 suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüphelinin benzer yöntemlerle İzmir'de yaşanan 202 bin liralık dolandırıcılık olayının da failleri olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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