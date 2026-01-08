Meram yeni yıla yeni sağlık yatırımı ile başladı

Meram yeni bir sağlık yatırımı daha kazanıyor. Meram Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Selman Topbaş iş birliğiyle Melikşah Mahallesi’nde yapılacak Meram 2 No’lu Selman Topbaş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Selman Topbaş iş birliğiyle Melikşah Mahallesi'ne Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor. Mülkiyeti Meram Belediyesine ait, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli Melikşah Mahallesi'ndeki arsa üzerine inşa edilecek istasyon, hayırsever Selman Topbaş tarafından yapılacak. Tesisin proje, yapım ve altyapı süreçleri hayırsever tarafından yürütülecekken, Meram Belediyesi ayrıca çevre ve peyzaj düzenlemelerini de gerçekleştirecek. İstasyonun 12 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "2026'YA DA YATIRIMLARLA BAŞLIYORUZ”

Meram Belediyesinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2025 yılını hayırlı hizmetlerle kapattıklarını, yeni yıla da yine hayırlı bir yatırımla başladıklarını hatırlatarak "2026 yılının da ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için aynı gayret ve bereketle geçmesini temenni ediyorum.” diye konuştu. Meram'ın yatırımlarda çok bereketli bir dönem yaşadığını ifade eden Başkan Kavuş, "Hayırsever kardeşimiz, Melikşah Mahallemizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak. Bu istasyon, ambulanslarımızın hastalarımıza çok daha hızlı ulaşmasına katkı sağlayacak. Rabbim Selman Topbaş gibi hayırseverlerin sayısını ve yaptıkları hayırları artırsın. Kendisi bu hayrın yanında bir de ambulans bağışında bulunacağını ifade etti. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Devlet, belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapılan işler gerçekten çok bereketli oluyor. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ; "SADECE BİNA YAPMIYOR, BU MERKEZLERİN İÇİNİ DE DONATIYORUZ”

Hayırseverlerin katkılarının sağlık yatırımlarında büyük önem taşıdığını vurgulayan Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise konuşmasında sağlık yatırımlarının hayati önemine dikkat çekerek, "Bir insanı yaşatmak, tüm insanlığı yaşatmak gibidir. Bugün yine çok güzel bir birliktelikle ortaya çıkan yatırım vesilesiyle hemşehrilerimizin karşısındayız. Ne zaman elimizi uzatsak, her zaman yanımızda olan Meram Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş var. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı işlerde onlar önden koşuyor, bizler de arkalarından tüm gücümüzle geliyoruz.” ifadelerini kullandı. Protokol süreciyle başlayan ve inşaat aşamaları tamamlanan acil sağlık hizmetleri istasyonlarının sadece binalarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Yavuz, "Bu merkezlerin içini de donatıyor, personel ve ambulanslarla güçlendiriyoruz. Şehrimize sürekli yeni ambulanslar kazandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Konya'da yeni ambulansları da hizmete alacağız. Buna ilaveten bugün hayırsever Selman Topbaş'tan da bu istasyonu bir ambulans bağışlama sözü aldık. Kendisine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Allah bizleri hayırlı işlerde yarıştırsın. 2026 yılı da hayırla başladığı gibi hayırla devam etsin inşallah.” şeklinde konuştu.

HAYIRSEVER TOPBAŞ; "DESTEKLERİYLE YANIMIZDA OLAN BAŞKAN KAVUŞ VE İL MÜDÜRÜMÜZ YAVUZ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hayırsever Selman Topbaş da yaptığı konuşmada, "Böyle hayırlı bir işe vesile olan Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. İnşallah bundan sonra da daha güzel, daha hayırlı işlere birlikte imza atarız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Meram 2 No'lu Selman Topbaş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına ilişkin protokol taraflarca imzalandı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu