Tüfeği gösterirken silah kazara ateş aldı; başından vurulan akrabası öldü
Ordu’da Soner Genç (19), av tüfeğini akrabası Recep Ali Gül’e (40) gösterirken silah kazara ateş aldı. Olayda başından vurulan Gül, hayatını kaybetti.
Olay, dün 14.00 sıralarında Akkuş ilçesi Ambargürgen Mahallesinde meydana geldi. Soner Genç, ailesine ait ruhsatlı av tüfeği akrabası Recep Ali Gül'e gösterdiği sırada silah, kazara ateş aldı. Kaza sonucu Recep Ali Gül, başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Gül'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gül'ün cenazesi Akkuş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Soner Genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Recep Ali Gül'ün cenazesinin, yarın sabah Ambargürgen Mahallesi'ndeki evinin önünde alınacak helalliğin ardından memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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