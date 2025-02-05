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Yaşlı adamın evinden 5 ton çöp çıkartıldı

Yaşlı adamın evinden 5 ton çöp çıkartıldı
Esenler’de yaşayan 65 yaşındaki adamın evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı. 8 kamyon çöp çıkarılan ev ekiplerce 2 günde temizlendi.

Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katındaki dairede oturan 67 yaşındaki Kadir Ö. iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp toplamaya başladı. Kızı, babası Kadir Ö.'nün topladığı çöplerden hastalanmaması için Esenler Belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi.


Daireye gelen ekipler, 2 günlük çalışmayla evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı. Toplamda 8 kamyon çöp çıkarılan ev daha sonra temizlendi. Olayla ilgili konuşan mahalleli Erdal Dilli, "Mahallede çöpün olduğunu söylediler. Belediyenin gelip temizlediğini düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. İki araba çöp çıktı sabah yine gelmişler. Kendisini tanımıyorum. Yaşlı sağlık problemi olduğu için topladı diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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