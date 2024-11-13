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Yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı

Yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı
Onlarca bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesiyle ilgili sosyal medyada yeni konuşmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda bebeklerden dalga geçer gibi bahsetmeleri dikkat çekti.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da ortaya çıkan yenidoğan çetesi skandalı, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olayda adı geçen hastaneler kapatılarak tedavi gören hastalar kamu hastanelerine sevk edilirken zanlılarla ilgili hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma tarihi 18 Kasım'a verildi.

Çeteyle ilgili ortaya yeni detaylar çıkmaya da devam ediyor.

Çetenin kendi aralarındaki konuşmaları adeta kan dondurucu nitelikte.

O yazışmalara bir yenisi daha eklendi. Yenidoğan çetesinin WhatsApp konuşmaları, sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

"BEBEĞİN NEFESİNİ KESTİM HABERİNİZ OLSUN"

İşte o konuşmalardan bazıları:

Hemşire: "Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!"

Doktor: "Entübe edelim."

Hemşire: "Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı."

Doktor: "Ok"

Hemşire: "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

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