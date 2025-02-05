Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kavak ilçesi Yosunlu mevkii Samsun-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Şahin Çayan'ın kullandığı yolcu otobüsü, arıza nedeniyle aracını emniyet şeridinde bırakan E.Y.'nin (51) kontrolündeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 16 kişi de yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA