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Zehir tacirlerine “Narkokapan-10’’ operasyonu: 197 tutuklama

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Zehir tacirlerine “Narkokapan-10’’ operasyonu: 197 tutuklama
İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkokapan-10” operasyonunda 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerden 197’si tutuklandı, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli "Narkokapan-10” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheliden 197'si tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 Ayrıca operasyonlarda 25 kg bonzai, 1260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

"Ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir"

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İstanbul #Ali Yerlikaya

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