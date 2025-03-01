Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında soruşturma!
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Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki gösteren Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı.
Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına gönderilen tebrik mesajına karşı verdiği cevap sosyal medyada tepki toplayan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma başlatıldı.
RAMAZAN TEBRİĞİNE TEPKİ
Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'in Ramazan bu mesajına sert çıktı. Mail üzerinden Ergün'e "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” yanıtı veren Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var” ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Köksal'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan re'sen soruşturma başlattı.
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Yorumlar
K
Konyalım
1 saat önce
DERHAL İŞİNE SON VERMEK LAZIM. BU ÜLKENİN DEĞERLERİNE HOR BAKANDAN HAYIR GELMEZ.
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