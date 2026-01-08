0-12 Yaş Koruma Derneği’nin yeni hizmet binasının açılış yapıldı

Konya’nın en faal ve gözde sivil toplum kuruluşlarının başında gelen 0-12 Yaş Koruma Derneği, yeni hizmet binasında hizmet verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve korunmaya muhtaç 0-12 yaş grubu çocuklara yönelik tek resmi dernek olan 0-12 Yaş Koruma Derneği, yeni hizmet binasına kavuştu.

Yeni hizmet binasının açılışı, Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine ayrıca Dernek Başkanı Deniz Yapılcan, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve çocuklar için gönüllü olarak çalışan "gönüllü anneler” grubu da katıldı.

Açılışta konuşan Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 0-12 Koruma Derneği'ni her zaman yanlarında bulduklarını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir çıkar gözetmeksizin çalışan dernek yönetimine ve derneğe maddi manevi yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Konya'nın en faal ve gözde sivil toplum kuruluşlarının başında gelen 0-12 Koruma Derneği Başkanı Deniz Yapılcan da, çocukların "kırmızı çizgisi” olduğuna dikkat çekerken, "Derneğimizin adı her ne kadar 0-12 Koruma Derneği ise, aslında esas ana amaç ve gayemiz devlet koruması ve bakımı altında bulunan 0-18 yaş arası çocuklarımıza el uzatıyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında konuklara aşure ikram edilirken, katılımın yoğunluğu dikkat çekti. (Cumali Özer)