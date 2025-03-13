2025 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ | 13 Mart Konya’da iftar saat kaçta? Konya için iftar saatine ne kadar kaldı?
Ramazan’ın 13. orucunu tutan İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftar yapacak. Bu kapsamda, ezan vakitleri merak ediliyor. İşte 13 Mart 2025 Konya imsakiyeye göre iftar saatleri..
Konya'daki Müslümanlar, sahur yaparak oruçlarına başlıyor ve imsak vaktinin girmesiyle oruç ibadetlerini yerine getiriyor. 2025 yılında yaklaşık 14-15 saat süren Ramazan orucu, ikinci haftasına adım attı. Bayrama doğru yaklaşırken oruç, iftar sofralarında son buluyor.
İftar saatleri, yaşanılan bölgeye göre farklılıklar gösteriyor. Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla Konya'da iftar saati kaçta? İşte o gün için Konya ezan vakitleri...
KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 13 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya oruç ne zaman açılacak?
Bugün 13 Mart 2025, Konya iftar vakti saati 19:02 vaktinde okunacak.
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