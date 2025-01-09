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Adres Konya! Araç takla attı sürücü ortadan kayboldu!

Adres Konya! Araç takla attı sürücü ortadan kayboldu!
Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü kaza mahallinde bulunamadı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AZU 201 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı.

Yapılan incelemede ekipler araç sürücüsünün kaza yerinde olmadığını tespit etti. Kaza sonrası ekiplerin yaptığı çalışmayla olay yerini terk eden sürücünün S.Ö. (26) olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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