ANMEG Vakfı’ndan Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Parlak’a Ziyaret

Kısa adı ANMEG Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanan Halil İbrahim Parlak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay katıldı. Görüşmede Türkiye'deki medya kuruluşlarının durumu, yerel basının karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Halil İbrahim Parlak'a yeni görevinde başarılar dileyerek Konya basınının Türk basını içerisinde önemli ve lokomotif bir rol üstlendiğini ifade etti. Medyanın demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Özer, "Yerel medya, medyanın kılcal damarlarıdır. Yerelde basını güçlü olan bir Anadolu, dünyada da güçlü bir referansa sahip olur” dedi.

Özer ayrıca Basın İlan Kurumu'nun medya kuruluşlarına yönelik desteklerini takdirle karşıladıklarını belirterek, sahada yaşanan sorunların çözümü noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ANMEG Vakfı heyetine teşekkür etti. Konya medyasının içinden yetişmiş biri olduğunu ifade eden Parlak, birlik ve beraberlik içerisinde Konya'da medyanın gelişmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi