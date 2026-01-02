Konya’da soğuktan süs havuzları buz tuttu

Türkiye’nin dört bir yanında kar etkisini gösterirken, Konya şehir merkezi kar yağışını görmedi. Hava sıcaklığı gece saatlerinde il merkezinde en düşük -8 derece civarında ölçülürken, sabah güneşli ve soğuk bir hava hakim oldu, süs havuzları buz tuttu.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok ilde kar yağışını beraberinde getirdi. Konya şehir merkezinde ise beklenen kar yağışı henüz gelmedi.

Şehirde güneşli bir hava hakim olurken, gece en düşük -8 derecelerde olan hava sıcaklıkları sabah saatlerinde -5 derece civarında ölçüldü.

Parklardaki ve cadde kenarlarında bulunan bazı süs havuzları ise soğuktan dondu. Kültürpark içerisinde bulunan havuz da kısım kısım buz tutarken, havuzdaki kuğular ve ördeklerden bir bölümü fıskiyelerin aktığı buz tutmayan yerlerde yüzdü. Bazı ördekler ise buz üzerinde yürüdü.

Vatandaşlar da havanın soğuk olduğunu, kar yağmamasından dolayı ayazın etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA