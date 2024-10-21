GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

ADRES KONYA! Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü! YENİ GELİŞME

ADRES KONYA! Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü! YENİ GELİŞME
Konya’da tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralı halde bindiği otomobili, park halindeki araçlara çarpan galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar (23), hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yeni gelişme meydana geldi. İşte detaylar…

Konya'da galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen Yaşar ve bıçağı kullandığı öne sürülen Batuhan B.'nin aralarında trafikte ‘yol verme' nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Melihşah Mahallesi'ndeki semt pazarının yanında meydana geldi. Muhammet Oğuzhan Yaşar, belirlenemeyen nedenle 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yaşar, 34 GCS 53 plakalı otomobiline binip, hastaneye gitmek istedi. Yaklaşık 200 metre gidebilen Muhammet Oğuzhan Yaşar, direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobile çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarptığı otomobil de yanında park halindeki başka bir araca çarptı. Çevredeki sürücünün ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Otomobil ile kaçan 3 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER