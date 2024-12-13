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Ahmet Özhan ANMEG Vakfı’nı ziyaret etti

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Ahmet Özhan ANMEG Vakfı’nı ziyaret etti

Türk Tasavvuf Musikisi'nin önemli isimlerinden sanatçı Ahmet Özhan, ANMEG Vakfı'nı ziyaret etti. Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer ile bir araya gelen Özhan, Anadolu Medya Grup Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kontv'de  yayınlanan Salih Sedat Ersöz'ün sunduğu Düşünce Meltemi programına katılan Ahmet Özhan, burada Mevlana felsefesi ve tasavvufta musıkı konusu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"30 yılı aşkın süredir bu çizgiden sapmadık''

Ahmet Özer, ANMEG vakfının  Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olduğunu hatırlatarak, çalışmalarının temel sloganının Yasin Suresi'nin 17. ayeti olan "Bizim görevimiz açıkça duyurmaktan ibarettir” ilkesine dayandığını söyledi. Özer, vakfın yayın organları olan televizyon, gazete, internet medyası ve radyo aracılığıyla halkı doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını ve 30 yılı aşkın süredir bu çizgiden sapmadıklarını vurguladı.

"İslam Bilimle uyum içindedir”

Ahmet Özhan, günümüzde İslam'ın bilimden uzak bir inanç sistemi gibi gösterildiğini söyleyerek, bunun doğru bir algı olmadığını belirtti. İslam'ın ilim ve bilime önem veren bir din olduğunu vurgulayan sanatçı, "Allah-u Teala'nın bir ismi de ‘alim'dir, bu da bilimin İslam'daki yerini açıkça ortaya koyar” dedi. Gençlere inancın doğru anlatılması gerektiğini söyleyen Özhan, Peygamber Efendimizin, "Çoğalınız, çünkü ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim” sözünün sadece sayısal bir çoğalma anlamına gelmediğini, ilim ve bilimle donanmış bireyler yetiştirmek anlamına da geldiğini ifade etti.

Ahmet Özhan, her çağın kendi yenilikleri olduğuna ve bunların İslam çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "din büyüklerimiz bizden sürekli yenilenmeyi ve ilerlemeyi istiyor” dedi.

ANMEG Vakfı'na övgü

Ahmet Özhan, ANMEG Vakfı ve Anadolu Medya Grup Vakfı çatısı altındaki yayın organlarını beğeniyle takip ettiğini belirtti. Özhan, vakfın topluma doğruyu aktarma misyonunun günümüzde daha da önem kazandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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