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AK Parti Konya Kadın Kolları başkanı değişti!

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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AK Parti Konya Kadın Kolları başkanı değişti!
AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı değişti. 23 Eylül’de görevinden ayrıldığını açıklayan Esra Doğan Candan’ın yerine, Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz atandı.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden 23 Eylül tarihinde ayrılan Esra Doğan Candan'ın yerine Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz geldi.

Kongre sürecinin büyük bir kısmını tamamlayan AK Parti Konya İl Teşkilatında, kadın kolları başkanlığı görevine getirilen Özlem Yılmaz, Candan'ın plaket takdimiyle görevini devraldı.

 

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